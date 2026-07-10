Σε κλίμα συγκίνησης η συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του έπειτα από τέσσερα χρόνια

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / Πηγή: AP

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα φιλοξένησαν σήμερα στο Highgrove House τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ, πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, μαζί με τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ο Κάρολος και η Καμίλα συναντήθηκαν με τον Χάρι και τη Μέγκαν στην εξοχική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσιρ, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση» και πως δεν πρόκειται να δοθούν επισήμως στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή περαιτέρω πληροφορίες.

Ο βασιλιάς υποδέχθηκε τα παιδιά της Μέγκαν και του Χάρι στην κατοικία του στο Highgrove το απόγευμα της Παρασκευής (10/7), έπειτα από ημέρες έντονης φημολογίας σχετικά με το αν τελικά θα πραγματοποιούνταν η οικογενειακή συνάντηση.

King Charles and Queen Camilla host Prince Harry, Meghan and their two children Archie and Lilibet at Gloucestershire home https://t.co/gxSCmIQoLq — Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026

Η περίσταση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για τον βασιλιά, ο οποίος είχε να δει από κοντά τα εγγόνια του —τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ— από τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2022.

Ο Χάρι βρισκόταν στο Μπέρμιγχαμ, όπου έδωσε το «παρών» στην έναρξη της αντίστροφης μέτρησης ενός έτους για τους Αγώνες Invictus, στο National Exhibition Centre.

Η δούκισσα του Σάσεξ δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση και δεν έχει πραγματοποιήσει παρατεταμένη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, πέρα από ολιγόωρες στάσεις στο Λονδίνο στο πλαίσιο ταξιδιών στο εξωτερικό.

Χθες είχε μεταδοθεί η είδηση ότι η Μέγκαν θα ταξίδευε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα συμμετείχε σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Στην εκδήλωση για τους Αγώνες Invictus, ο πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε σε αγώνα επίδειξης ράγκμπι με αμαξίδιο, τον οποίο κέρδισε, δείχνοντας να βρίσκεται στο στοιχείο του καθώς κινούνταν με ενθουσιασμό στο γήπεδο, συγκρουόταν με τους αντιπάλους και σημείωνε πόντους.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «This Morning» του ITV, η παρουσιάστρια Alison Hammond είπε στον Χάρι ότι η οικογένειά του πρέπει να τον εκτιμά.

Εκείνος απάντησε: «Δεν μου λένε κάθε μέρα ότι είναι περήφανοι για μένα, αλλά ναι, είμαι περήφανος για εκείνους, εκείνοι είναι περήφανοι για μένα — αγαπώ την οικογένειά μου».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ράγκμπι με αμαξίδιο, ο Χάρι έκανε μια πάσα στα τυφλά πάνω από το κεφάλι του, στέλνοντας την μπάλα κατευθείαν στα χέρια συμπαίκτη του, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του try. Η κίνηση αυτή απέσπασε τα εύσημα του τηλεοπτικού παρουσιαστή Ade Adepitan, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα μπάσκετ της Μεγάλης Βρετανίας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο παρουσιαστής, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα του Χάρι που επικράτησε με 7-1, δήλωσε: «Έκανε no-look pass. Το είδατε; Μια πάσα στα τυφλά πάνω από το κεφάλι του».

«Μου είπε στο τέλος “απλώς το πέταξα και ήλπιζα”, αλλά του απάντησα “παίξ’ το άνετος, παίξ’ το άνετος, έγινε επίτηδες”», πρόσθεσε.

Η εκδήλωση ήταν μέρος μιας σειράς αθλητικών παρουσιάσεων, με στόχο να αναδειχθούν τα αγωνίσματα που θα φιλοξενηθούν όταν το Μπέρμιγχαμ διοργανώσει τους Αγώνες Invictus.

Διαβάστε επίσης