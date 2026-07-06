Mυστήριο με τη διαμονή του Χάρι στο Λονδίνο: Δεν θα καταλύσει στο Mπάκιγχαμ, ανακοίνωσε το παλάτι

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει στο παλάτι, παρά την αρχική ανακοίνωση από τους συνεργάτες του οτι θα καταλύσει στα ανάκτορα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Mυστήριο με τη διαμονή του Χάρι στο Λονδίνο: Δεν θα καταλύσει στο Mπάκιγχαμ, ανακοίνωσε το παλάτι

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει στα ανάκτορα κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, παρά την αρχική δήλωση των συνεργατών του.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι ενημερώθηκε ότι δεν μπορεί να διαμείνει στο παλάτι λόγω μη τήρησης της προθεσμίας για επίσημη αποδοχή της προσφοράς διαμονής.
  • Η επίσκεψη του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά την προώθηση των Αγώνων Invictus και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, χωρίς τη συνοδεία της συζύγου και των παιδιών του.
  • Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του, που δεν έχει δει από κοντά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
  • Η διαμάχη για την ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι συνεχίζεται από την παραίτησή του το 2020 και την απόφαση να μην λάβει βασική αστυνομική προστασία χρηματοδοτούμενη από το κράτος.
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Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει στο παλάτι στο πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψής του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση να το πράξει. Βασιλικές πηγές διευκρίνισαν ότι ο δούκας του Σάσεξ δεν είχε απαντήσει επίσημα στην προσφορά διαμονής σε βασιλική κατοικία μέχρι την προθεσμία, η οποία έληγε την περασμένη εβδομάδα, και ενημερώθηκε το Σαββατοκύριακο ότι πλέον δεν μπορει πλέον να διαμείνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το παλάτι απαιτεί ελάχιστη προθεσμία ειδοποίησης για να διασφαλίσει ότι ένας επισκέπτης μπορεί να φιλοξενηθεί και να διαθέτει προσωπικό. Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι παρά την προηγούμενη δήλωσή του - κατάλαβε ότι η προσφορά να παραμείνει στο παλάτι είχε πλέον «αποσυρθεί» - μια απόφαση που χαρακτήρισε απογοητευτική.

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προωθήσει τους Αγώνες Invictus, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ του χρόνου, καθώς και για μία σειρά από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Όπως όλα δείχνουν δεν θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, όταν επισκεφθεί το Λονδίνο, αφού επιβεβαιώθηκε ότι η οικογένεια δεν θα λάβει αστυνομική ασφάλεια χρηματοδοτούμενη από τους Βρετανούς φορολογούμενους. Αλλά είναι πιθανό να συνοδεύσουν τον Πρίγκιπα Χάρι στο Μπέρμιγχαμ για την προώθηση των Αγώνων Invictus αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Δεν είναι σαφές εάν η συνάντηση ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τα δύο του εγγόνια, ηλικίας επτά και πέντε ετών - τα οποία δεν έχει δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια - θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναθεωρημένου προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μπέρμιγχαμ, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επισκεφθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και το Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Μπέρμιγχαμ, το οποίο θα φιλοξενήσει τους Αγώνες Invictus - που διοργανώνονται για τραυματίες στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μεταγενέστερο μέρος του ταξιδιού του θα περιελάμβανε επίσης μια επίσκεψη στο Άλθορπ στο Νορθάμπτον, την οικογενειακή περιουσία της μητέρας του πρίγκιπα Χάρι, Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας. Όπως έγραψε ο βρετανικός Τύπος υπήρχαν σχέδια να πάει τη γυναίκα και τα παιδιά του στον ιδιωτικό τάφο της μητέρας του.

Η μακροχρόνια διαμάχη του Δούκα του Σάσεξ με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα ασφάλειας ξεκινά από την απόφασή του να παραιτηθεί από τον ρόλο του ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας το 2020 και να μετακομίσει στις ΗΠΑ με την οικογένειά του.

Αμφισβήτησε την απόφαση του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων της Εκτελεστικής Επιτροπής για VIP και Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, σύμφωνα με την οποία, επειδή επρόκειτο να είναι σπάνιος επισκέπτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ασφάλειά του θα αξιολογούνταν κατά περίπτωση.

Είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα έφερνε την οικογένειά του στη χώρα χωρίς βελτιωμένες ρυθμίσεις ασφαλείας, λέγοντας στο BBC το 2025 ότι δεν μπορούσε «να φανταστεί έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνε τη γυναίκα και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το σημείο».

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν για τελευταία φορά μαζί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, κατά την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Έκτοτε ταξιδεύει μόνος του στη χώρα και συνάντησε τον πατέρα του σε ένα ταξίδι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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