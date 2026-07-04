Ο πρίγκιπας Χάρι θα πάει στο Λονδίνο χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους

Τι αναφέρει ο ίδιος

Newsbomb

Ο πρίγκιπας Χάρι θα πάει στο Λονδίνο χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους
ΚΟΣΜΟΣ
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Χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, θα επισκεφθεί το Λονδίνο ο πρίγκιπας Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια πηγή προσκείμενη στον δούκα του Σάσεξ.

Αυτή η επίσκεψη, η οποία είχε ανακοινωθεί αρχικά μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, ηλικίας 7 και 5 ετών αντίστοιχα, αναμενόταν να είναι η πρώτη τους οικογενειακή επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 4 χρόνια. Αυτή η πηγή δεν ανέφερε κανέναν λόγο για την απουσία της Μέγκαν και των δύο παιδιών τους σε αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο.

Το ζευγάρι, που ζει στην Καλιφόρνια από το 2020 μετά την απόσυρσή του από τη βασιλική οικογένεια, σχεδίαζε αυτήν την επίσκεψη στο πλαίσιο των προετοιμασιών των Invictus Games, που αναμένεται να διεξαχθούν το 2027 στο Μπέρμιγχαμ (κεντρική Αγγλία).

Οι αγώνες Invictus δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Χάρι για πρώην στρατιώτες, τραυματίες ή ασθενείς, από περίπου 25 χώρες.

Όμως, τα βρετανικά ΜΜΕ μιλούν εδώ και ημέρες για τη δυσαρέσκεια του πρίγκιπα Χάρι σχετικά με την απουσία αστυνομικής προστασίας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό το θέμα προκαλεί μεγάλη ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τη βασιλική οικογένεια.

Αποχωρώντας από τους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Χάρι και η Μέγκαν έχασαν τη συστηματική προστασία της αστυνομίας, που προβλέπεται για τα ενεργά μέλη των Ουίνδσορ και χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους, με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να επιλέγει μια κατά περίπτωση προστασία.

Ο πρίγκιπας έχει αμφισβητήσει αυτό το μέτρο ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να δικαιωθεί.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, ο πρίγκιπας είχε καταθέσει ένα επίσημο αίτημα αστυνομικής προστασίας, όμως αυτό απορρίφθηκε.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα The Sun έγραψε σήμερα πως ο πρίγκιπας και η οικογένειά του βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη και εξακολουθούν να ελπίζουν πως θα κάνουν αυτό το ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Επικαλούμενη μια πηγή προσκείμενη στο ζευγάρι, η ταμπλόιντ ανέφερε πως ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν μαζί ένα νοσοκομείο στο Λονδίνο, όμως ο πρίγκιπας θα πάει τελικά μόνος «για λόγους ασφαλείας».

Το BBC είχε πρόσφατα μεταδώσει πως ο δούκας και η οικογένειά του είχαν προσκληθεί από τον Κάρολο να χρησιμοποιήσουν μια βασιλική κατοικία.

Δεν είναι γνωστό αν προβλέπεται και μια συνάντηση με τον βασιλιά. Ο Βρετανός μονάρχης είχε δει τα εγγόνια του τελευταία φορά στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ηλικίας 41 ετών, έχει πάει αρκετές φορές στη Βρετανία. Και έχει συναντηθεί με τον πατέρα του δύο φορές: τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως μετά την ανακοίνωση του καρκίνου του Καρόλου, κατόπιν τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου έλαβε πρόσκληση για ένα τσάι με τον Κάρολο στην κατοικία του στο Λονδίνο, το Clarence House.

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