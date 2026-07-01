Βασιλιάς Κάρολος: Το «μυστικό δείπνο» στη βασιλική οικογένεια πριν την έλευση του πρίγκιπα Χάρι

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε ένα οικογενειακό δείπνο για τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βασιλιάς Κάρολος: Το «μυστικό δείπνο» στη βασιλική οικογένεια πριν την έλευση του πρίγκιπα Χάρι
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο βασιλιάς Κάρολος διοργάνωσε οικογενειακό δείπνο με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία πριν την επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι.
  • Στο δείπνο συμμετείχαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα και ο δούκας του Εδιμβούργου Έντουαρτ, οι οποίοι διανυκτέρευσαν στο Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ.
  • Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει επιβεβαιώσει τη φιλοξενία του πρίγκιπα Χάρι σε βασιλική κατοικία κατά το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Το πρόγραμμα του πρίγκιπα Χάρι περιλαμβάνει δημόσιες εκδηλώσεις και θα τον συνοδεύουν η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά.
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Ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε ένα «οικογενειακό δείπνο» με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, εν μέσω της αναταραχής που έχει προκαλέσει η επικείμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail τέτοια δείπνα ανάμεσα στα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας είναι σπάνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το δείπνο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στη Σκωτία και θεωρείται ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στη Σκωτία για δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με την σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα. Το βασιλικό ζεύγος αποκαλύπτεται ότι φιλοξένησε χθες το βράδυ τρία από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα οποία διανυκτέρευσαν στο ιστορικό Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ, την επίσημη κατοικία της βρετανού μονάρχη στη Σκωτία. Τα μέλη αυτά ήταν ο γιος του βασιλιά, πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, η αδερφή του, πριγκίπισσα Άννα και ο μικρότερος αδερφός του, δούκας του Εδιμβούργου Έντουαρτ.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / Πηγή: AP

Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις δεν καταγράφονται στο «Court Circular», το επίσημο αρχείο των βασιλικών υποχρεώσεων, αλλά η εφημερίδα «Daily Mail» έλαβε επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε δείπνο.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, στον βρετανικό Τύπο κυριαρχεί με το δράμα γύρω από την πιθανή άφιξη του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μέχρι την Τρίτη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν είχε ακόμη λάβει αποδοχή της προσφοράς του να φιλοξενήσει τον δούκα του Σάσσεξ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία, για τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Η ομάδα του πρίγκιπα Χάρι έχει ήδη ανακοινώσει σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης το πλήρες πρόγραμμα του ταξιδιού του το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων, και επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να τον συνοδεύσουν η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

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