Βασιλιάς Κάρολος: Έγινε ο πρώτος μονάρχης που αποκάλυψε τη φορολογική δήλωσή του

Η πιο δαπανηρή βασιλική επίσκεψη στο εξωτερικό ήταν το τριήμερο ταξίδι του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το οποίο κόστισε λίγο πάνω από 130.000 λίρες.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βασιλιάς Κάρολος: Έγινε ο πρώτος μονάρχης που αποκάλυψε τη φορολογική δήλωσή του
Αρχείου - AP
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  • Ο βασιλιάς Κάρολος κατέβαλε 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024 2025 κι έτσι έγινε ο πρώτος μονάρχης που δημοσιοποιεί τη φορολογική του δήλωση.
  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 7,76 εκατ. λίρες σε φόρους για την ίδια περίοδο, ενώ συνολικά μαζί με τον βασιλιά έχουν καταβάλει πάνω από 50 εκατ. λίρες από το 2022.
  • Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Κλάρενς Χάουζ και δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνιση.
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Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι κατέβαλε 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024-2025 και έγινε ο πρώτος μονάρχης που δημοσιοποιεί τη φορολογική δήλωση του. Ωστόσο τα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν την πραγματική περιουσία του Βρετανού βασιλιά.

Το ύψος των φόρων που κατέβαλε ο Βρετανός βασιλιάς τον κατατάσσει στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ δήλωσε ότι κατέβαλε 7,76 εκατ. λίρες σε φόρους κατά την ίδια περίοδο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ετήσιας βασιλικής έκθεσης και των λογαριασμών.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να ζουν στο Κλάρενς Χάουζ και δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά το τέλος της ανακαίνισης που στοίχισε εκατομμύρια.

Από τα οικονομικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι ο βασιλιάς κατέβαλε 11,7 εκατ. λίρες σε φόρους για το 2023-24, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέβαλε 8,34 εκατ. λίρες για την ίδια περίοδο.

Βασιλιάς Κάρολος

Επίσκεψη του Καρόλου στο Βατικανό - 2019

Αρχείου - AP

Η δημοσιοποίηση του ποσού των φόρων που καταβάλλουν οικειοθελώς ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν μια προσωπική απόφαση και των δύο, σύμφωνα με τα γραφεία τους. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια και αποσκοπεί στο να «ενθαρρύνει την ευρύτερη κατανόηση της λογοδοσίας μας».

Από τότε που ο βασιλιάς ανέλαβε το θρόνο το 2022 το συνολικό ποσό των φόρων που κατέβαλε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην Υπηρεσία Εσόδων και Τελωνείων της Μεγαλειότητας (HM Revenue and Customs) ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Αν και τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο μονάρχης κατέβαλε τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, δεν παρέχουν καμία λεπτομερή ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του φόρου. Ο Νταν Νέιντλ, ιδρυτής της Tax Policy Associates, δήλωσε ότι αυτό καθιστά τη γνωστοποίηση του βασιλιά «εξαιρετικά αδιαφανή».

«Δεν γνωρίζουμε πόσο από αυτό αφορά φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και πόσο φόρο εισοδήματος», δήλωσε στο πρόγραμμα «Today» του BBC Radio 4. Και πρόσθεσε: «Και το πιο σημαντικό, δεν γνωρίζουμε ποιες δαπάνες έχει αφαιρέσει για να καταλήξει στο ποσό επί του οποίου πληρώνει φόρο».

Βασιλική οικογένεια

Σύσσωμα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ μετά το πέρας των εκδηλώσεων για το Trooping the Colour

Getty Images

Εισόδημα 25,2 εκατ. λιρών αλλά ουδείς γνωρίζει την πραγματική περιουσία

Οι λογαριασμοί δείχνουν ότι η κύρια πηγή ετήσιας δημόσιας χρηματοδότησης για το Βασιλικό Οίκο, η «Sovereign Grant», αυξάνεται σε λίγο λιγότερο από 100 εκατομμύρια λίρες για το έτος 2027-28.

Ο βασιλιάς εισπράττει ετήσιο εισόδημα από την περιουσία του Δουκάτου του Λάνκαστερ, η οποία έχει συσταθεί με σκοπό να παρέχει στον μονάρχη μια ανεξάρτητη πηγή εσόδων για τις επίσημες και τις ιδιωτικές του δαπάνες. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει γη, επενδύσεις και ακίνητα. Παρέχει στον Βασιλιά ετήσιο εισόδημα, το οποίο για το 2025-26 ανήλθε σε 25,2 εκατ. λίρες.

Άλλες πηγές εισοδήματος, που υπόκεινται σε φορολογία, περιλαμβάνουν τις προσωπικές επενδύσεις και αποταμιεύσεις του Βασιλιά, καθώς και τα έσοδα από τις ιδιωτικές του κτηματικές περιουσίες, το Μπαλμόραλ και το Σάντριγχαμ.

Επίσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα εισοδήματα ή οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις τόσο του βασιλιά όσο και του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το μέγεθος της προσωπικής περιουσίας βασιλιά παραμένει, σε γενικές γραμμές, κρυφό από τους Βρετανούς. Τα προσωπικά οικονομικά του οίκου των Ουίνδσορ ανέκαθεν περιβάλλονταν από άκρα μυστικότητα. Ωστόσο η εφηεμρίδα «Guardian» πραγματοποίησε το 2023 έναν εκτενή έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του βασιλιά, από εξοχικές κατοικίες και κοσμήματα με διαμάντια, μέχρι πίνακες του Κλοντ Μονέ και του Σαλβαδόρ Νταλί, αυτοκίνητα Rolls-Royce, άλογα ιπποδρομιών και σπάνια γραμματόσημα.

Υπολόγισε την προσωπική του περιουσία σε 1,8 δισ. λίρες. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι το ποσό αυτό ήταν ένας «εξαιρετικά δημιουργικός συνδυασμός εικασιών, υποθέσεων και ανακριβειών», αλλά αρνείται να σχολιάζει τα προσωπικά οικονομικά της βασιλικής οικογένειας.

Η δημοσίευση των ετήσιων βασιλικών λογαριασμών αποκαλύπτει επίσης:

  • Η πιο δαπανηρή βασιλική επίσκεψη στο εξωτερικό ήταν το τριήμερο ταξίδι του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το οποίο κόστισε λίγο πάνω από 130.000 λίρες.
  • Αυτό το ποσό ήταν ελαφρώς υψηλότερο από τα 126.946 λίρες που κόστισαν τα έξοδα ταξιδιού για την τετραήμερη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά και της βασίλισσας στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2025
  • Το ταξίδι του Βασιλιά με το βασιλικό τρένο στο Λάνκαστερ τον Ιούνιο του 2025 κόστισε 48.460 λίρες.
  • Το τρένο πρόκειται να αποσυρθεί από την κυκλοφορία έως το 2027 για λόγους εξοικονόμησης πόρων.
  • Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η βασιλική οικογένεια πραγματοποίησε περίπου 177 πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες κόστισαν 733.063 λίρες
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