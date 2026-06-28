Πρίγκιπας Χάρι: Εμπλοκή με το ταξίδι των παιδιών του και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φτάνουν για να συναντήσουν εθελοντές πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην παραλία Μπόντι της Αυστραλίας. 17 Απριλίου 2026

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι δεν έβε αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να επανεξετάζει το ταξίδι της οικογένειάς του.

Το αίτημα για αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους απορρίφθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή για τα Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας και τα VIP.

Η οικογένεια Χάρι σχεδιάζει να διαμείνει σε βασιλικό κτήμα ως φιλοξενούμενοι του βασιλιά Καρόλου, όπου θα υπάρχει αστυνομική προστασία.

Εκτός βασιλικού κτήματος, η ασφάλεια θα εξαρτάται από ιδιωτική ομάδα ασφαλείας που συνοδεύει τον πρίγκιπα από την Καλιφόρνια.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αν η προσφορά φιλοξενίας έχει γίνει αποδεκτή από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Χάρι επανεξετάζει τα σχέδιά του να φέρει την Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αστυνομική προστασία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λιλιμπέτ, επρόκειτο να πραγματοποιήσουν οικογενειακή επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η ομάδα του πρίγκιπα είχε υποβάλει επίσημο αίτημα για αστυνομική προστασία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή τους ανακοινώθηκε ότι δεν θα παρασχεθεί καμία αστυνομική προστασία που θα χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Πηγές αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι είναι απογοητευμένος από την απόφαση, η οποία ελήφθη λίγες μόνο ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη της οικογένειας. Ωστόσο οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι θα ήθελε παρ’ όλα αυτά να βρει έναν τρόπο ώστε το ταξίδι να πραγματοποιηθεί.

Η ομάδα του πρίγκιπα περίμενε το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης ασφαλείας από την Εκτελεστική Επιτροπή για τα Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας και τα VIP (Ravec), η οποία αποφασίζει για τα μέτρα ασφαλείας των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι το σύστημα ασφαλείας και προστασίας της κυβέρνησης είναι «αυστηρό και αναλογικό». «Αποτελεί μακροχρόνια πολιτική μας να μην παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους και να επηρεάσει την ασφάλεια των ατόμων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ομάδα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε ήδη αποδεχτεί μια προσφορά να διαμείνει σε ένα βασιλικό κτήμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ως φιλοξενούμενοι του βασιλιά Κάρολου. Δεν είναι όμως γνωστό σε ποια από τις βασιλικές κατοικίες θα διαμείνουν.

Πηγές του Παλατιού του Μπάκιγχαμ αναφέρουν ότι δεν είχαν λάβει καμία επιβεβαίωση ότι η προσφορά τους είχε γίνει αποδεκτή από τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ. Το ζευγάρι αναμενόταν επίσης να διαμείνει σε ιδιωτικό κατάλυμα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε βασιλικό κτήμα θα τους παρέχεται αστυνομική προστασία. Εκτός του κτήματος, όμως, ο πρίγκιπας Χάρι θα πρέπει να βασίζεται στην ιδιωτική ομάδα ασφαλείας που ταξιδεύει μαζί του από την Καλιφόρνια.