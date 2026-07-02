Χάρι και Μέγκαν: Στο επίκεντρο η ομάδα WhatsApp με δημοσιογράφους - Το παρασκήνιο πίσω από το ταξίδι

Snapshot Δημοσιογράφοι ενημερώνονται για τις κινήσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ μέσω ιδιωτικής ομάδας WhatsApp που διαχειρίζεται ο διευθυντής επικοινωνίας τους.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η οικογένεια Σάσεξ θα ταξίδευε στη Βρετανία με τα δύο παιδιά τους και θα φιλοξενούνταν σε βασιλική κατοικία, αλλά αυτές οι πληροφορίες αποδείχθηκαν ανακριβείς.

Η βρετανική κυβέρνηση επανέλαβε την απόφαση ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν δικαιούνται αυτόματη κρατική αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020.

Η υπόθεση προκάλεσε αμηχανία στους δημοσιογράφους και πιθανή αύξηση της επιφύλαξης απέναντι στις πληροφορίες που λαμβάνουν από το επικοινωνιακό επιτελείο του ζευγαριού. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται επιλεγμένοι βασιλικοί συντάκτες σχετικά με τις κινήσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ φέρνει στο φως δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο Ρίτσαρντ Ίντεν, δημοσιογράφοι συμμετέχουν σε ιδιωτική ομάδα στο WhatsApp, μέσω της οποίας λαμβάνουν ενημερώσεις από τον διευθυντή επικοινωνίας του ζευγαριού, Λίαμ Μαγκουάιρ.

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη ομάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις αντικρουόμενες πληροφορίες που διακινήθηκαν σχετικά με την προγραμματισμένη επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ στη Βρετανία.

Η ομάδα στο WhatsApp των Σάσεξ

Ο Ρίτσαρντ Ίντεν αναφέρει ότι ο ίδιος δεν συμμετέχει στην ομάδα, ωστόσο σημειώνει πως αρκετοί βασιλικοί συντάκτες λαμβάνουν εκεί πρώτοι τις ενημερώσεις που αφορούν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν στην ομάδα δημοσιεύουν συχνά τις ίδιες πληροφορίες σχεδόν ταυτόχρονα, ακόμη και με παρόμοια διατύπωση, αμέσως μετά την αποστολή των σχετικών μηνυμάτων από το επιτελείο του ζευγαριού.

Το πρώτο μήνυμα για το ταξίδι στη Βρετανία

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, την περασμένη Παρασκευή (26/6) τα μέλη της ομάδας έλαβαν αναλυτικό μήνυμα με πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο μήνυμα φερόταν να αναφέρεται ότι το ζευγάρι θα ταξίδευε στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Αν επιβεβαιωνόταν, θα ήταν η πρώτη φορά που τα παιδιά θα επέστρεφαν στη χώρα μετά τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Ιούνιο του 2022.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια επρόκειτο να φιλοξενηθεί σε βασιλική κατοικία, γεγονός που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το 2023 ο βασιλιάς Κάρολος είχε αφαιρέσει από το ζευγάρι το δικαίωμα χρήσης της κατοικίας τους, του Frogmore Cottage.

Οι πληροφορίες δημοσιεύθηκαν σχεδόν άμεσα από αρκετά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών ήταν και το BBC, όπου η βασιλική συντάκτρια Ντανιέλα Ρελφ ανέφερε ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είχαν αποδεχθεί πρόσκληση να φιλοξενηθούν μαζί με τα παιδιά τους σε βασιλική κατοικία κατά την επίσκεψή τους στη Βρετανία, στην πρώτη οικογενειακή επιστροφή τους στη χώρα έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Η ανατροπή μέσα σε μία ημέρα

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ίντεν, το σκηνικό άλλαξε το επόμενο 24ωρο. Η εφημερίδα The Sun δημοσίευσε ότι η επιτροπή του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών απέρριψε εκ νέου το αίτημα του πρίγκιπα Χάρι να του παρέχεται αυτόματη, κρατικά χρηματοδοτούμενη αστυνομική προστασία κατά την παραμονή του στη Βρετανία.

Λίγο αργότερα, τα μέλη της ίδιας ομάδας στο WhatsApp έλαβαν νέο μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο ο Χάρι επανεξέταζε τα σχέδιά του να ταξιδέψει στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους μετά την απόφαση για την ασφάλειά τους.

Το BBC ενημέρωσε εκ νέου το κοινό, αναφέροντας ότι ο δούκας του Σάσεξ εξετάζει πλέον αν θα πραγματοποιηθεί το οικογενειακό ταξίδι.

Το ζήτημα της ασφάλειας

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, στην πραγματικότητα δεν είχε υπάρξει κάποια νέα αλλαγή στην πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης.

Η επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών απλώς επανέλαβε την ισχύουσα απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο Χάρι και η Μέγκαν δεν δικαιούνται πλέον αυτόματη κρατική αστυνομική προστασία, μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και τη μόνιμη εγκατάστασή τους στη Βόρεια Αμερική.

Το ίδιο είχε επιβεβαιωθεί και από τη βρετανική Δικαιοσύνη, όταν απορρίφθηκε η προσφυγή του Χάρι κατά της σχετικής απόφασης.

Η δημόσια τοποθέτηση δημοσιογράφου

Ο βασιλικός συντάκτης του Daily Beast, Τομ Σάικς, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα του WhatsApp, παραδέχθηκε δημόσια ότι οι πληροφορίες που δημοσίευσε αποδείχθηκαν ανακριβείς.

Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι, όπως φαίνεται πλέον, ολόκληρος ο σχεδιασμός της επίσκεψης, η ανακοίνωση ότι η Μέγκαν και τα παιδιά θα ταξίδευαν στη Βρετανία, καθώς και οι σχετικές προετοιμασίες, είχαν στόχο να ασκηθεί πίεση προς τον βασιλιά Κάρολο ώστε να παρέμβει στην απόφαση της κυβέρνησης για την ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο βασιλιάς δεν παρενέβη στη διαδικασία, ενώ χαρακτήρισε την υπόθεση ως μια μορφή «συναισθηματικού εκβιασμού» από την πλευρά του Χάρι.

Οι εκτιμήσεις του αρθρογράφου

Ο Ρίτσαρντ Ίντεν καταλήγει ότι η υπόθεση προκάλεσε αμηχανία στους δημοσιογράφους που βασίστηκαν στις αρχικές πληροφορίες, εκτιμώντας πως αρκετοί από αυτούς ενδέχεται πλέον να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις ενημερώσεις που λαμβάνουν από το επικοινωνιακό επιτελείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.