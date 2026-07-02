Βρετανία: Η ανησυχία της βασιλικής οικογένειας για την επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι

Snapshot Η βασιλική οικογένεια εκφράζει ανησυχία για την επικείμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία λόγω ζητημάτων ασφάλειας.

Το αίτημα του πρίγκιπα Χάρι για αστυνομική προστασία που να καλύπτει και την οικογένειά του απορρίφθηκε από τις βρετανικές αρχές.

Ο βασιλιάς Κάρολος συγκάλεσε ιδιωτικό δείπνο με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας για να συζητήσουν την επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι. Snapshot powered by AI

Η άφιξη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία σε λίγες ημέρες φαίνεται ότι έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στη βασιλική οικογένεια. Ήδη πριν πατήσει το πόδι του σε βρετανικό έδαφος ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου μπήκε εκ νέου σε διαμάχη με τις βρετανικές αρχές για την παροχή ασφάλειας.

Η πλευρά του πρίγκιπα Χάρι επιμένει ότι οι βρετανικές αρχές θα πρέπει να του δώσουν αστυνομική προστασία καθώς σε αυτό το ταξίδι θέλει να τον συνοδεύσουν η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ωστόσο, οι βρετανικές εφημερίδες μεταδίδουν πληροφορίες ότι το αίτημα του πρίγκιπα Χάρι απορρίφθηκε και γι’ αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αν τελικά θα τον συνοδεύσει η οικογένειά του, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Δεδομένου ότι τα μέτρα ασφαλείας του πρίγκιπα Χάρι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Daily Mirror, Ράσελ Μάιερς, δήλωσε ότι ο δούκας του Σάσσεξ ίσως βιάστηκε να προγραμματίσει το ταξίδι.

«Φαίνεται ότι ο Χάρι βιάστηκε, επειδή νόμιζε ότι θα του παραχωρηθεί αυτή η προστασία που τόσο πολύ επιθυμεί, και όμως αυτό που συνέβη είναι ότι εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι όλη η οικογένεια θα ερχόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στη συνέχεια αναγκάστηκε να κάνει πίσω», ανέφερε ο Ράσελ Μάιερς.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της παροχής αστυνομικής προστασίας στον πρίγκιπα Χάρι. «Ο Χάρι είναι γιος του βασιλιά, πρώην Βρετανός στρατιώτης, και έχουν διατυπωθεί απειλές εναντίον του και της οικογένειάς του», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Ωστόσο οι βρετανικές αρχές σε προηγούμενα αιτήματά του πρίγκιπα για προστασία που θα χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους έχει απαντήσει αρνητικά, καθώς ο δούκας του Σάσσεξ δεν είναι πλέον εργαζόμενος μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Το βασιλικό κονκλάβιο

Σε αυτό το πλαίσιο προκάλεσε έντονες εντυπώσεις το γεγονός ότι ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να δει από κοντά τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας σε ένα ιδιωτικό δείπνο στη Σκωτία το οποίο έμεινε εκτός του επίσημου προγράμματος. Τη συνάντηση αποκάλυψε η εφημερίδα Daily Mail που υποστήριξε ότι ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης είναι η επικείμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το δείπνο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στη Σκωτία και ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με την βασίλισσα Καμίλα είδαν από κοντά τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Άννα και τον δούκα του Εδιμβούργου. Τα τρία μέλη της βασιλικής οικογένειας έμειναν για το δείπνο και διανυκτέρευσαν στο ιστορικό Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ, την επίσημη κατοικία της βρετανού μονάρχη στη Σκωτία, κάτι που δεν συνηθίζεται.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / AP

Το βέβαιο είναι ότι το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι προκαλεί αρκετά ζητήματα για την βασιλική οικογένεια και τον τρόπο που θα πρέπει να προσεγγιστεί ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει απευθύνει πρόσκληση να φιλοξενήσει σε κάποιο βασιλικό κτήμα τον πρίγκιπα Χάρι και την οικογένειά του αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Να σημειωθεί ότι ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου, θα επιθυμούσε έντονα να ξαναδεί τα εγγόνια του που δεν έχουν βρεθεί στη Βρετανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παρόλα αυτά η βρετανική βασιλική οικογένεια είναι προσεκτική στην επαναπροσέγγιση με τον πρίγκιπα Χάρι. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του δούκα βρίσκεται στο ναδίρ. Είναι κοινό μυστικό στο Παλάτι πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ανησυχούν ότι σε οποιαδήποτε ιδιωτική συνάντηση με τον πρίγκιπα Χάρι οι διάλογοι μπορεί να «διαρρεύσουν» άμεσα στον Τύπο.