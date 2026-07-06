Πρίγκιπας Χάρι: Όλο το παρασκήνιο της επιστροφής του στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο σεναρίων και εικασιών, με διαφορετικές πηγές να παρουσιάζουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το πού θα φιλοξενηθεί και ποιες είναι οι σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια.

Η επικείμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία έχει εξελιχθεί σε ένα ασυνήθιστο βασιλικό μπρα ντε φερ, με το παλάτι του Μπάκιγχαμ και την ομάδα του δούκα του Σάσεξ να παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές για το τι συνέβη στο παρασκήνιο σχετικά με την πρόταση του βασιλιά Καρόλου να του παρασχεθεί βασιλική διαμονή.

Η τελευταία ανατροπή ήρθε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, όταν εκπρόσωπος του Χάρι δήλωσε ότι η πρόταση να μείνει ο δούκας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο αποσύρθηκε, παρότι εκείνος την είχε αποδεχθεί επισήμως.

Ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παλατιού, ο Χάρι δεν απάντησε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και το μεταγενέστερο αίτημά του να αποδεχθεί την πρόταση έγινε όταν πλέον δεν μπορούσαν να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.

Οι αντικρουόμενες διαρροές ήρθαν να κορυφώσουν περισσότερο από μία εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων γύρω από την προγραμματισμένη επιστροφή του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, για εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους έως τους Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Χάρι ήλπιζε να φέρει μαζί του τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα παιδιά τους, το πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ στη Βρετανία για πρώτη φορά από το 2022. Στόχος του ήταν τα παιδιά του να γνωρίσουν τη χώρα όπου μεγάλωσε και, ενδεχομένως, να περάσουν χρόνο με τον βασιλιά Κάρολο.

Ωστόσο, όταν ενημερώθηκε ότι η οικογένεια θα είχε αστυνομική προστασία μόνο όσο βρισκόταν σε βασιλική ιδιοκτησία — και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης — ο Χάρι αποφάσισε τελικά ότι η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν θα τον συνοδεύσουν στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι / AP Pool Reuters

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η προσφορά αποσύρθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος του Χάρι, προσθέτοντας ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επικαλέστηκε ως λόγο την αναμενόμενη απόφαση της Τρίτης στη δικαστική υπόθεση του Δούκα κατά της Associated Newspapers.

Ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το Παλάτι γνώριζε εδώ και ημέρες πως η απόφαση επρόκειτο να εκδοθεί, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά την εξήγηση δύσκολη να γίνει κατανοητή.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ωστόσο, παρουσίασε μια αισθητά διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Ο πρίγκιπας Ούιλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Πηγές του Παλατιού ανέφεραν ότι η προσφορά διαμονής παρέμεινε ανοιχτή έως το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για σαφή απάντηση, δεν είχε ληφθεί επίσημη αποδοχή πριν από την προθεσμία που απαιτούνταν για την προετοιμασία της άφιξης του Δούκα.

Σύμφωνα με την εκδοχή του Παλατιού, αλληλογραφία που ελήφθη το πρωί του Σαββάτου απέρριπτε επισήμως την πρόταση του βασιλιά.

Αν και αργότερα υποβλήθηκε νέο αίτημα ώστε ο Χάρι να φιλοξενηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το Παλάτι ανέφερε ότι πλέον δεν υπήρχε διαθέσιμο το κατάλληλο προσωπικό ούτε οι απαραίτητες διευθετήσεις φιλοξενίας.

Διαβάστε επίσης