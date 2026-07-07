Ο Πρίγκιπας Χάρι έχασε αγωγή κατά της Daily Mail - «Πλήρης και προφανής συγκάλυψη»

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι και έξι άλλες προσωπικότητες έχασαν την αγωγή τους κατά της Associated Newspapers Limited για δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών που φέρονται να αποκτήθηκαν αθέμιτα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε παράνομη απόκτηση των πληροφοριών, δέχτηκε ότι αυτές θα μπορούσαν να προέρχονται από νόμιμες πηγές.

Ο πρίγκιπας Χάρι χαρακτήρισε την απόφαση «συγκάλυψη» και εξέφρασε απογοήτευση για την έλλειψη δικαιοσύνης και λογοδοσίας.

Η Associated Newspapers θεωρεί την απόφαση πλήρη δικαίωση της δημοσιογραφικής της πρακτικής και σκοπεύει να διεκδικήσει τα δικαστικά έξοδα.

Η υπόθεση αυτή ήταν η τρίτη σημαντική νομική διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα έφεσης από τους ενάγοντες. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Χάρι και ακόμη έξι διάσημες προσωπικότητες έχασαν σήμερα την αγωγή που είχαν καταθέσει εις βάρος της Associated Newspapers Limited, η οποία εκδίδει την Daily Mail.

Η αγωγή αφορούσε σε άρθρα που είχαν δημοσιευθεί στα μέσα που εκδίδει η συγκεκριμένη εταιρεία, τα οποία αφορούσαν σε προσωπικές πληροφορίες των διασημοτήτων, τις οποίες απέκτησαν με αθέμιτο τρόπο.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο, παρόλο που δεν μπόρεσαν να αποδείξουν πλήρως την πηγή τους. Ανάμεσα στις κατηγορίες ήταν και η χρήση τηλεφωνικών υποκλοπών, αλλά και παράνομες παρακολουθήσεις των προσωπικοτήτων.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί από νόμιμες πηγές, φίλους ή συνεργάτες καθώς και εκπροσώπους όσων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Την αγωγή κατέθεσαν, εκτός από τον πρίγκιπα Χάρυ, ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

«Σοκαριστική και απροσδόκητη απόφαση»

Ο πρίγκιπας Χάρι χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ως «συγκάλυψη». «Πρόκειται για πλήρης και προφανές "ξέπλυμα", αλλά δυστυχώς όχι εντελώς απροσδόκητο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη. «Ωστόσο, η προσπάθεια που έχει καταβάλει το δικαστήριο για να απαλλάξει την Mail είναι τόσο σοκαριστική όσο και αδικαιολόγητη», πρόσθεσε.

«Προσεγγίσαμε το δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και λογοδοσία. Αλλά δεν λάβαμε τίποτα από τα δύο. Αυτή η απόφαση αντιπροσωπεύει μια πλήρη αντιστροφή της θέσης που είχαν λάβει προηγούμενα δικαστήρια σε σχέση με αντίστοιχες καταγγελίες κατά άλλων μέσων», δήλωσε απογοητευμένος ο πρίγκιπας.

Δικαίωση των δημοσιογράφων μας

Από την άλλη, η Associated Newspapers χαρακτήρισε την απόφαση ως «πλήρης δικαίωση» της δημοσιογραφικής της πρακτικής και ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ανάκτηση των δικαστικών εξόδων, τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 50 εκατομμύρια λίρες.

«Σε κάθε περίπτωση, ο δικαστής αποδέχτηκε την ειλικρίνεια των καταθέσεων των δημοσιογράφων μας σχετικά με το πώς προήλθαν οι ιστορίες τους. Αυτή είναι μια υπέροχη δικαίωση της δημοσιογραφίας της Daily Mail», δήλωσε εκπρόσωπος της εκδότριας εταιρείας σε μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Όπως δείχνει ξεκάθαρα η απόφαση, κάθε άρθρο προήλθε από νόμιμες πηγές».

Τρίτη αγωγή του πρίγκιπα κατά βρετανικών μέσων

Κατά την αντεξέταση τον Ιανουάριο, ο Χάρι είπε ότι δεν μπορούσε να παραπονεθεί για τις 14 ιστορίες στην υπόθεσή του κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους επειδή «δεν του επιτρεπόταν», επικαλούμενος το ρητό της βασιλικής οικογένειας: «Ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς».

Ο δούκας, εμφανώς συγκινημένος κατά την ολοκλήρωση της κατάθεσή του, είπε ότι οι τίτλοι της Mail «έκαναν τη ζωή της γυναίκας μου μια απόλυτη δυστυχία».

Η υπόθεση του δούκα κατά της ANL ήταν η τρίτη μεγάλη αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον αρκετών βρετανικών ταμπλόιντ μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Ο Χάρι κίνησε με επιτυχία νομικές προσφυγές κατά των News Group Newspapers και Mirror Group Newspapers του Ρούπερτ Μέρντοχ, μετά τις οποίες έλαβε συγγνώμη, παραδοχή αδικήματος και αποζημίωση.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί το τέλος μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις που είχε προκαλέσει ο δούκας του Σάσεξ κατά βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

«Οι ενάγοντες σχεδόν σίγουρα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης, αλλά δεν υπάρχει αυτόματο δικαίωμα σε αυτήν. Θα χρειαστούν άδεια από το δικαστήριο και το Εφετείο δεν θα επαναλάβει απλώς τη δίκη», πρόσθεσε.

Στις 29 Ιουλίου αναμένεται να γίνει μία νέα ακρόαση με τις διαφωνίες και τις τυχόν απαιτούμενες δικαστικές διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης