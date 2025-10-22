Θεοφάνους για Σαββόπουλο:«Ευχαριστώ, δάσκαλε… οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι”»
Mε λόγια ευγνωμοσύνης και συγκίνησης, ο Γιώργος Θεοφάνους αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, θυμίζοντας την πρώτη τους συνάντηση την άνοιξη του 1987.
Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Θεοφάνους αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.
Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης έγραψε:
«Ευχαριστώ “δάσκαλε” για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του ’87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι.”»
Ο Γιώργος Θεοφάνους, στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε με σεβασμό στον ρόλο του Σαββόπουλου και θυμήθηκε την πρώτη προσωπική τους συνάντηση την άνοιξη του 1987, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική.
