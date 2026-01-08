"Ούτε Μπρος ούτε Πίσω": Η νέα σατιρική κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

"Ούτε Μπρος ούτε Πίσω": Η νέα σατιρική κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα
Η νέα σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω»

των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα,

σε παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη,

συνεχίζει την τεράστια επιτυχία της στο

«Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

zarifiphoto.jpg

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Γιώργος Γαλίτης, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

galitisphoto.jpg

Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει ως Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας! Η παράσταση είναι η σέλφι μίας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

ioannouphoto.jpg

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Κοστούμια: Κώστας Ζήσης

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας

Ηχογράφηση, Μίξη: BK Studios

magkiraphoto.jpg

Μουσικοί:

Κιθάρες: Θωμάς Πούτας

Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης

Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης

Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής

loudarosphoto.jpg

Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα

Creative Agency: GRIDFOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης - «Μέθεξις»

nikolaidisphoto.jpg

Πρωταγωνιστούν:

Αντώνης Λουδάρος

Ματθίλδη Μαγγίρα

Γιώργος Γαλίτης

Σταύρος Νικολαΐδης

Δήμητρα Στογιάννη

Μάνος Ιωάννου

και η

Κατερίνα Ζαρίφη

Πληροφορίες:

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

stogianniphoto.jpg

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 & 21:15, Κυριακή στις 20:00

webathina.jpg

Τιμές εισιτηρίων:

  • Ζώνη Α’: 22€
  • Ζώνη Β’: 20€
    • ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους: 18€ (στην A’ & Β’ Ζώνη)
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 20 ατόμων

Κρατήσεις:

  • Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)
  • Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300
  • Στη «Μέθεξις», Τ. 210 7622034

Παραγωγή:

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» - Χρήστος Τριπόδης

Επικοινωνία: 210 7622034, 694 3290294

Email: methexis.productions@gmail.com

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.hellenic-cosmos.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Περισσότερες πληροφορίες:

Αννίτα Βορεάδου, Διευθύντρια Γραφείου Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Τ. 212 254 0444, e-mail: avoreadou@ime.gr

Νατάσα Ευσταθιάδη, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Τ. 212 254 0444, e-mail: natasa@ime.gr

