Τροχαίο τώρα στην Κηφισίας - Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας το μεσημέρι της Πέμπτης
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο ΙΧ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου μετά το βύθισμα.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Αυτή την ώρα καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής.
Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.
Ροή Ειδήσεων
