Θεσσαλονίκη: Δριμύ κατηγορώ από τη μητέρα της Έμμας για τη διακοπή της δίκης

Οργισμένη είναι η οικογένεια της Εμμανουέλας Καρυωτάκη, για την αντιμετώπιση που είχε από την έδρα του Δικαστηρίου που δίκαζε την συνοδηγό του ανθρώπου που έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης κόρης τους, για υπόθαλψη εγκληματία.

Ύστερα από την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε κι εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, οι δικαστικές Αρχές παρέπεμψαν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.

Η μητέρα της φοιτήτριας, μιλώντας για την αναβολή που δόθηκε στη δίκη της συνοδηγού, επέρριψε ευθύνες στην έδρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ήθελε να δικάσει» και προχωρούσε άσκοπα σε διακοπές έτσι ώστε «να παρέλθει το ωράριο και να μην δικάσει».

Η κυρία Κέλλυ Καμπάκη, είπε ότι την αναβολή δεν τη ζήτησε καμία πλευρά, την έδωσε αυτεπάγγελτα η έδρα». Εξηγώντας, τόνισε ότι «το εξοργιστικό δεν είναι η αναβολή, είναι τι προηγήθηκε» και εξιστόρησε τα περιστατικά με τα συνεχόμενα διαλείμματα, τα οποία είπε ότι σκοπίμως πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε να μην εκδικαστεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, η έδρα προφασίστηκε ότι «υπήρχε αστικό δικαστήριο σε εκκρεμότητα για μια εκδίκαση αποζημίωσης κι ότι έπρεπε να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση βάσει προτεραιότητας.

«Υπήρχε σκοπιμότητα, δεν ήθελαν να δικάσουν»

«Η έδρα ύστερα από διαδοχικές διακοπές απεφάνθη ότι θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα δίκη. Τότε η έδρα ζήτησε τη γνώμη του δικηγόρου της άλλης πλευράς. Οι δικηγόροι της άλλης πλευράς είπαν ότι συναινούν ώστε να συνεχιστεί η δίκη, ωστόσο, και πάλι η έδρα απεφάνθη ότι θα έπρεπε να τελεσιδικήσει η υπόθεση του αστικού.

Υπήρχε σκοπιμότητα, ήθελαν να φάνε τον χρόνο, ξεκάθαρα δεν ήθελαν να δικάσουν» επεσήμανε η μητέρα της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όταν και παρασύρθηκε από τον οδηγό, που εκτίει ποινή φυλάκισης.

Η κυρία Καμπάκη πρόσθεσε ότι «έφαγαν άσκοπα 35-40 λεπτά σε διαλείμματα, για να οδηγηθούν στην παρέλευση ωραρίου. Όταν ζήτησε η πλευρά μας μια κοντινή ημερομηνία για να τελεστεί η δίκη γιατί ερχόμαστε από την άλλη άκρη της Ελλάδας (σ.σ.: Κρήτη), μάς έδωσαν ημερομηνία 22/9/2026, δηλαδή 9 μήνες μετά. Η δίκη ήταν μια φαρσοκωμωδία

Το παιδί μου έδωσε ό,τι είχε στη χώρα, έδωσε τα όργανα και ζουν έξι άνθρωποι χάρη στην Έμμα, το κράτος τι έχει κάνει για το παιδί μου; Αναρωτιέμαι τι γίνεται μέσα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν δικαστές; Μπορούμε εμείς να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε;».

Διαβάστε επίσης