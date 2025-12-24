Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν τη άτυχη γυναίκα χωρίς, όμως μέχρι στιγμής, να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα

Τούρκοι στρατιώτες και ομάδες διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους

Νέες πληροφορίες προκύπτουν γύρω από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Τουρκία, στην οποία έχασε τη ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ, καθώς και ακόμα επτά επιβαίνοντες.

Μετά τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν τόσο η συσκευή καταγραφής συνομιλιών του πιλοτηρίου (CVR) όσο και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR), γνωστός ως «μαύρο κουτί», του Falcon 50.

Η Ελληνίδα αεροσυνοδός

Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας φέρεται να βρίσκεται και Ελληνίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μέλος του πληρώματος του μισθωμένου αεροσκάφους και συγκεκριμένα για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά.

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν τη άτυχη γυναίκα χωρίς, όμως μέχρι στιγμής, να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Τα κρίσιμα λεπτά πριν από τη συντριβή

Τα τεχνικά στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά σκιαγραφούν τα τελευταία λεπτά της πτήσης:

  • Απογείωση: Το αεροσκάφος με αριθμό πτήσης 9H-DFS απογειώθηκε από την Άγκυρα στις 20:17, με προορισμό την Τρίπολη.

  • Σήμα κινδύνου: Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο πιλότος ανέφερε σοβαρή ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε άμεση αναγκαστική προσγείωση.

  • Πρόσκρουση: Λίγο μετά το αίτημα, η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου διεκόπη, μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσης στο έδαφος.

Έρευνες σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων

Οι τουρκικές Αρχές έχουν θέσει υπό αποκλεισμό εκτεταμένη περιοχή, σε ακτίνα περίπου τριών χιλιομέτρων, όπου έχουν εντοπιστεί διάσπαρτα τμήματα του μοιραίου αεροσκάφους. Τα στοιχεία που συλλέγονται εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων, ενώ η Τουρκία δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

Σημειώνεται ότι η στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης βρισκόταν καθ’ οδόν προς την πατρίδα της, μετά την ολοκλήρωση επίσημων επαφών στην Άγκυρα, στο πλαίσιο συνομιλιών για θέματα αμυντικής συνεργασίας.

