Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3060, που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 8, 13, 20, 22, 40 και Τζόκερ ο αριθμός: 7.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίς της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.