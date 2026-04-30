Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3060, που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 8, 13, 20, 22, 40 και Τζόκερ ο αριθμός: 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.