Εκτροπή οχήματος έξω από τη Λάρισα – Δύο τραυματισμένα άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30/04) έξω από τη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του Ομορφοχωρίου (σ.σ. στροφή Αγίου Ραφαήλ), όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, απόρροια του συμβάντος ο τραυματισμός δύο ατόμων, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να μεταφερθούν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης