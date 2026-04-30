Εκτροπή οχήματος έξω από τη Λάρισα – Δύο τραυματισμένα άτομα στο νοσοκομείο
Οι τρεαυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθεφνοφόρο του ΕΚΑΒ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30/04) έξω από τη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του Ομορφοχωρίου (σ.σ. στροφή Αγίου Ραφαήλ), όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, απόρροια του συμβάντος ο τραυματισμός δύο ατόμων, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να μεταφερθούν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο 2-0 με... τριαντάρα
21:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ