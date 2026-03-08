Ειδική χερσαία επιχείρηση για την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιλογή να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις στο έδαφος για να κατάσχουν το ουράνιο του Ιράν που έχει εμπλουτισθεί κοντά στο βαθμό που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικό όπλο, μετέδωσε σήμερα ο Bloomberg, επικαλούμενο τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Οι ΗΠΑ θεωρούν τα 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% που διαθέτει το Ιράν ως σοβαρή απειλή, καθώς θα χρειαστούν μόνο εβδομάδες για να εμπλουτιστεί σε όπλα. Συγκεκριμένα, το ουράνιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή καυσίμων για αντιδραστήρες, αλλά και για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν είναι ένας από τους δηλωμένους πολεμικούς στόχους του Προέδρου Τραμπ. Τα 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% που διαθέτει το καθεστώς, μετατρέψιμου σε πυρηνικό όπλο μέσα σε λίγες εβδομάδες, είναι ένα κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πιθανότατα κοινή επιχείρηση με Ισραήλ

Αν και παραμένει ασαφές εάν θα είναι αμερικανική, ισραηλινή ή κοινή αποστολή, πιθανότατα εφόσον αυτό αποφασιστεί να συμβεί μόνο αφού και οι δύο χώρες είναι βέβαιες ότι ο στρατός του Ιράν δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις εμπλεκόμενες δυνάμεις.

Οποιαδήποτε επιχείρηση για την κατάσχεση του υλικού πιθανότατα θα απαιτούσε αμερικανικά ή ισραηλινά στρατεύματα σε ιρανικό έδαφος, τα οποία θα πλοηγούνταν σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις εν μέσω πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν στο Axios ότι πέρα από το ουράνιο, έχει γίνει συζήτηση και για την κατάληψη του νησιού Kharg, ενός στρατηγικού τερματικού σταθμού που ευθύνεται για περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Αν ολόκληρο το απόθεμα έφτανε σε καθαρότητα 90%, θα ήταν αρκετό υλικό για 11 πυρηνικές βόμβες.

