Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από βλήμα που έπεσε σε κατοικίες

Το απόγευμα της Κυριακής, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της χώρας, η επίθεση σημειώθηκε σε κατοικία που βρίσκεται σε συγκρότημα στην επαρχία Αλ-Χαρτζ, στο κεντρικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία γνωστοποίησε ότι από την πρόσκρουση του βλήματος έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας

«Η πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 12 ακόμη στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε χώρο κατοικίας που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα από το Μπανγκλαντές. Παράλληλα, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η στοχοποίηση αμάχων συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προσθέτοντας ότι έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών».

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αναδεικνύει την αύξηση των θυμάτων στον Κόλπο και ειδικά στη Σαουδική Αραβία, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης επηρεάζουν τους κατοίκους της περιοχής ανεξαρτήτως εθνικότητας.