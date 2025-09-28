Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά τον Ιούλιο

Η τροπολογία της Βουλής για την αναστολή αιτήσεων ασύλου από όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου βόριεας Αφρικής-Κρήτης άλλαξε το «παιχνίδι» στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, με τη σύνθεση των επιβαινόντων να αλλάζει δραματικά εντός λίγων μηνών.

Αρχικά, οι βάρκες μετέφεραν κυρίως οικονομικούς μετανάστες, πλέον όμως, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, τα σκάφη μεταφέρουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους με προσφυγικό προφίλ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Real News».

Οι βάρκες μεταφέρουν κυρίως ανθρώπους από το Σουδάν που δικαιούνται άσυλο, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό το αυστηρό πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν οι μισοί (47%) από όσους έμπαιναν στην Ελλάδα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου προέρχονταν από την Αίγυπτο, ενώ το 17% ήταν από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και άλλες χώρες τις Ασίας, οι οποίοι δεν δικαιούντο ασύλου, με μόνο το 36% να διαθέτει προσφυγικό προφίλ με προέλευση από το εμπόλεμο Σουδάν.

Τα κυκλώματα άλλαξαν τακτική

Μετά τη ψήφιση της τροπολογίας, η σύνθεση διαφοροποιήθηκε θεαματικά. Τον Σεπτέμβριο, το 70% των αφίξεων αφορούσε Σουδανούς, το 10% πολίτες Ερυθραίας, οι οποίοι επίσης έχουν προσφυγικό προφίλ και δικαιούνται διεθνούς προστασίας, ενώ μόλις το 20% ήταν Αιγύπτιοι και άτομα προερχόμενα από χώρες της Ασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υποστηρίζει ότι τα «κυκλώματα αλλάζουν αμέσως τακτική, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα, αν και καταφέρνει να μειώσει τις ροές, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με οργανωμένα δίκτυα που διαθέτουν ταχύτητα, ευελιξία και γνώση του θεσμικού πλαισίου». Η ίδια πηγή έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι τις τελευταίες ημέρες οι Αρχές της Λιβύης συνεργάζονται άψογα και ενεργούν στο πεδίο, συγκρατώντας πολλά σκάφη εντός των λιβυκών θαλάσσιων συνόρων.

Τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ότι παρά τις όποιες εξάρσεις σε συγκεκριμένες ημέρες, ο συνολικός αριθμός αφίξεων παραμένει μειούμενος.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 2.574 αφίξεις, τον Ιούλιο 3.534, ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός τους κατέρρευσε, με μόλις 674 να φτάνουν στη χώρα. Μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη, οι αφίξεις είχαν φτάσει τις 1.469. Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά αξίζει να σημειωθεί ότι τις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου κατεγράφησαν 2.642 αφίξεις - περισσότερες από το σύνολο των αφίξεων του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση ερμηνεύει τα στοιχεία αυτά ως ξεκάθαρο αποτέλεσμα της πολιτικής «αποτροπής και επιστροφών», αλλά και εμπέδωσης του μηνύματος που στέλνεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η παράνομη είσοδος δεν μπορεί πλέον να αποτελεί μέσο για την παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Νέο νομοσχέδιο

Το πρωί της Τρίτης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Θάνος Πλεύρης θα παρουσιάσει το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο έρχεται λίγο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής.

Το νομοσχέδιο κινείται σε τρεις άξονες:

1. Απλοποίηση ανανεώσεων αδειών διαμονής

Σήμερα, υπάρχουν 510.000 ενεργές άδειες και 290.000 αιτήσεις σε εκρεμμότητα, οι περισσότερες για ανανεώσεις. Οι καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει τεράτια προβλήματα σε πολίτες και δημόσια διοίκηση. Με το νέο πλαίσιο επιδιώκεται πιο απλή και γρήγορη εξέταση, ώστε να πάψει να διαιωνίζεται ένα φαινόμενο που τροφοδοτεί αβεβαιότητα και παραβατικότητα.

2. Στοχευμένη προσέλκυση εργατικών χεριών

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε αγροτικές καλλιέργειες, κατασκευές και τουρισμό είναι ήδη ορατή. Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση εταιρειών μίσθωσης προσωπικού, απλοποιημένες διαδικασίες σε προξενεία και εισαγωγή της «έξυπνης βίζας» για εξειδικευμένους εργαζομένους, φοιτητές ή γιατρούς. Σε στρατηγικές επενδύσεις θα λειτουργεί fast track είσοδος για όσους είναι άμεσα απαραίτητοι, με σαφείς όρους και χρονικά όρια. «Η ενίσχυση των νόμιμων διαύλων θα μας επιστρέψει να αποφασίζουμε εμείς ποιοι θα έρθουν, πότε και πόσο και όχι τα κυκλώματα», σημειώνει κυβερνητική πηγή.

3. Αξιοποίηση προσφύγων με άσυλο

Κάθε χρόνο 20 με 25 χιλιάδες άτομα εξασφαλίζουν άσυλο στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα πολλοί βασίζονταν σε επιδόματα ή έφευγαν στο εξωτερικό. Το νέο πλαίσιο στοχεύει να τους εντάξει στην αγορά εργασίας μέσω της δραστικής μείωσης των επιδομάτων και της δημιουργίας προγραμμάτων απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα θα καλύψει ανάγκες σε κρίσιμους τομείς, ενώ όσοι παραμένουν υπό καθεστώς ασύλου θα πρέπει να εργαστούν και να σταθούν στα πόδια τους.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης, οι οποίες θα δέχονται πίσω πολίτες τους που προσήλθαν παράνομα στη χώρα μας, ενώ θα ενισχύεται ταυτόχρονα η νόμιμη οδός για όσους επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.

