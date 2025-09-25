Ηλεία: Στο λιμάνι του Κατακόλου έφτασαν 57 μετανάστες από την Κεφαλονιά

Στο λιμάνι του Κατακόλου έφτασαν απόψε, λίγο πριν από τις 21:00, δεκάδες μετανάστες που περισυλλέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή της Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com.

Οι μετανάστες, 57 στον αριθμό, εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού της Κεφαλονιάς και βρέθηκε σε δυσχερή θέση εκπέμποντας σήμα κινδύνου.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς επιβάτες, πρόκειται για 40 άνδρες και 17 γυναικόπαιδα, υπηκόους Ιράν, Ιράκ, Αιγύπτου και Αφγανιστάν.