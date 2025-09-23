Γαύδος: Χωρίς παύση οι μεταναστευτικές ροές - Σχεδόν 150 μετανάστες διασώθηκαν σε 24 ώρες

Σχεδόν 150 μετανάστες διασώθηκαν εντός ενός 24ωρου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) να συντονίζει μία σειρά επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Το πρωί της Τρίτης (23/09), περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Χθες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης αλλοδαπών.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, διέσωσε 43 αλλοδαπούς από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Επίσης, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και οδηγήθηκαν, επίσης, στο λιμάνι, φέρνοντας το συνολικό αριθμό διασωθέντων μεταναστών εντός του εικοσιτετράωρου σε 145.

