Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 66 μετανάστες νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση 66 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης Frontex, που περιπολούσε στην περιοχή.

Οι 66 διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Γαύδου. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν ευνοϊκές, διευκολύνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

