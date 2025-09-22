Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 66 μετανάστες νότια της Γαύδου
Η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης Frontex, που περιπολούσε στην περιοχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση 66 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Η λέμβος εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης Frontex, που περιπολούσε στην περιοχή.
Οι 66 διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Γαύδου. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν ευνοϊκές, διευκολύνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 66 μετανάστες νότια της Γαύδου
15:12 ∙ ΥΓΕΙΑ
Ένα Δώρο της Affidea από Καρδιάς
15:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Όργιο φημών για επιστροφή Πιλάβιου στην ΠΑΕ
14:47 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεταγραφές, Euroleague: Κοντά σε Ντιλικινά ο Ολυμπιακός
14:44 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ιπποκράτειο: Στις 27 Ιανουαρίου η δίκη του διευθυντή για το «φακελάκι»
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
08:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό
10:33 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα
07:56 ∙ WHAT THE FACT