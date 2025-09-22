Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών – Έστειλαν σήμα κινδύνου «112»

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης νοτίως της Γαύδου, μετά το σήμα κινδύνου που έστειλε μέσω του «112» ένα σκάφος με περίπου 25-30 μετανάστες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα πορτογαλικό σκάφος της Frontex, το οποίο συνοδεύει την βάρκα προκειμένου να οδηγήσει του επιβαίνοντες με ασφάλεια στο λιμάνι του Καραβέ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βάρκα είναι υπερφορτωμένη ενώ η επιχείρηση εξελίσσεται σε απόσταση περίπου 25 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού.

Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι οι τελευταίοι 321 μετανάστες αναμένεται να αναχωρήσουν από την Αγυιά. Πρόκειται για άτομα από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές που δεν δικαιούνται άσυλο. Όλοι τους χαρακτηρίζονται ως κρατούμενοι και αναμένεται να μεταφερθούν σε ειδικό χώρο φιλοξενίας στις Σέρρες, με σκάφος του Λιμενικού που βρίσκεται ήδη στη Σούδα.

