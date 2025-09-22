Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της στη Θεσσαλονίκη 

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο

Η 59χρονη που δολοφόνησε ο αδελφός της στη Θεσσαλονίκη 

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος από την πρώτη στιγμή ομολόγησε πως σκότωσε την αδελφή του μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως «θόλωσε» λόγω της συμπεριφοράς της ενώ την ίδια στιγμή ο πατέρας του ζητά να τον αθωώσουν.

Η 59χρονη νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αδελφός της εκείνο το πρωί τη μετέφερε στο σπίτι της και μάλιστα είχε ψωνίσει και τρόφιμα πρώτης ανάγκης, πριν την πνίξει.

Η αδελφή της, μάλιστα, ευχαριστεί τον 50χρονο αδελφό της σε βίντεο ενώ σε αυτό φαίνεται να μιλά για άτομα που προσπάθησαν να τη σκοτώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το σημείωμα που είχε αφήσει ο 50χρονος

Πάντως, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στους ενοίκους της πολυκατοικίας, όπου έμενε η αδελφή του στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό τους ζητούσε να μην την ενοχλούν. Μάλιστα ο αδελφός της έγραφε χαρακτηριστικά «είχε δεχθεί bullying και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας».

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» το πρωί της Δευτέρας 22/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η 59χρονη ευχαριστούσε τον αδερφό της για τη στήριξη που της παρείχε ενώ ήταν στο νοσοκομείο ενώ παράλληλα έλεγε χωρίς να διευκρινίσει για ποιους «προσπαθήσατε να με φάτε αλλά δεν τα καταφέρατε».

Πίστευα ότι δεν θα μου συμβεί κάτι στο παρόν, βέβαια ποτέ δεν είχα κάτι δεδομένο όπως την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς.

Με βρήκε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό, ελαφρύ λένε, αλλά εάν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί μόνη μου ξεράθηκα στο πάτωμα μην μπορώντας να κουνήσω αριστερό πόδι και χέρι καταλαβαίνετε.. Ο φόβος μην το παίξω μάγκας ήταν ναι… Όλα καλά, καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά θα είμαι πάλι εδώ, οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει σχέδιο λέει ένας εξαιρετικός επιστήμονας.

Έτυχε ο αδερφός ο αγαπημένος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά να είναι στο εξωτερικό. Οπότε μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορούν να είναι εδώ. Τους αγαπώ όμως και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τη σκέψη σας.

Θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε δεν θα γίνει το δικό τους, δεν θα γίνει… ελαφρύ ισχαιμικό», ανέφερε η 59χρονη στο βίντεό της.

