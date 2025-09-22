Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

Την Τετάρτη η απολογία του καθ' ομολογίαν δράστη - Συγκλονισμένος ο πατέρας τους



Ο καθ' ομολογίαν αδελφοκτόνος


Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη, με τον 50χρονο καθ' ομολογίαν δράστη να έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα προς τους ενοίκους της πολυκατοικίας, προκειμένου να μην έχουν προστριβές με την αδερφή του. Σ’ αυτό έγραφε: «Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο. Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας γιατί δέχτηκε πολύ μπούλινγκ και επίθεση. Η κυρία στον δεύτερο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

Πληροφορίες για τις κινήσεις του 50χρονου δράστη μέσα στο σπίτι αναφέρουν ότι είχε κάποια επικοινωνία προτού τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Όταν επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια που πήγε να κάνει για την αδελφή του, ο 50χρονος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την σύζυγό του. Λίγη ώρα αργότερα, αφού έγινε το κακό ήταν και πάλι αυτός ο άνθρωπος που συνομίλησε πρώτα ο δράστης. Η σύζυγός του ήταν το πρόσωπο στο οποίο ο δράστης ομολόγησε την πράξη του κι αυτή πήρε τον δικηγόρο.

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 50χρονος, πατέρας δύο παιδιών, ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία, ομολογώντας από την πρώτη στιγμή το έγκλημα που διέπραξε, δίχως όμως να έχει δώσει μέχρι τώρα σαφείς εξηγήσεις για το τι τον οδήγησε να αφαιρέσει τη ζωή της 59χρονης ετεροθαλούς αδελφής του.

«Θόλωσα, βγήκα εκτός ελέγχου»

Ο 50χρονος δράστης φέρεται να ανέφερε: «Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδελφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Ο ίδιος μίλησε για μια «σύγχρονη τραγωδία», υποστηρίζοντας ότι η αδελφή του είχε μια συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο 50χρονος οικογενειάρχης, που είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την φροντίδα της αδελφής του, θα έφτανε στο σημείο να της αφαιρέσει την ζωή.

Συγκλονισμένος ο πατέρας τους

«Τα έχω χαμένα και εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Χρόνια έτρεχε, την φρόντιζε, την χρηματοδοτούσε και εκείνος και εγώ, αλλά κάπου πια δεν άντεξε και αυτός. Να δούμε τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα, γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, ήμουν 4 μήνες στα νοσοκομεία και στα κέντρα αποκατάστασης. Δύο φορές γύρισα από τον θάνατο».

Τη γύρισε σπίτι και την σκότωσε

Η 59χρονη, που ζούσε μόνη της, μόλις εκείνο το πρωί είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες ύστερα από εγκεφαλικό. Ο αδελφός της ήταν αυτός που την παρέλαβε, για να τη γυρίσει σπίτι και να τη φροντίσει. Φέρεται, μάλιστα, να πήγε να της ψώνισε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και λίγη ώρα αργότερα, τη σκότωσε στο χολ του σπιτιού, βάζοντας σακούλα στο κεφάλι της. Ο θάνατός της επήλθε από ασφυξία.

«Μου φαίνεται απίστευτο γιατί την παρακολουθούσα στα live όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της «και τον ευχαριστώ πολύ» και δυο τρεις φίλες της που την στηρίξανε», είπε φίλη της γυναίκας.

Όσοι γνώριζαν την 59χρονη αισθητικό, αλλά και τη σχέση που είχε με τον αδελφό της, αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

«Ήταν κυρία με κεφαλαία γράμματα όλη η λέξη. Ευγενικότατη, συμπαθεστάτη. Είχε πάθει πρόσφατα ένα εγκεφαλικό και είχε ανεβάσει και διάφορα βίντεο στα social media, που έλεγε εντάξει θα το ξεπεράσουμε, ήταν δυνατή, ήταν αντράκι».

