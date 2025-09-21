Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Για την τραγωδία που στιγμάτισε την οικογένειά του μίλησε ο πατέρας θύτη και θύματος 

Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από το αποτρόπαιο έγκλημα που σημειώθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, όπου ένας 50χρονος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του.

Στον δράστη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου, Παύλος Καρκάλης, «πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο».

Πατέρας αδελφοκτόνου: «Έχουμε πέσει από τα σύννεφα, ο γιος μου δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα»

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας των δύο αδελφών δηλώνει συγκλονισμένος για το αποτρόπαιο έγκλημα. Όπως ανέφερε χαρκτηριστικά, ο 59χρονος δράστης ήταν το «καλύτερο παιδί», δεν άντιμετώπισε ποτέ ψυχολογικά προβλήματα και δεν είχε ποτέ καμία διένεξη με την αδερφή του για να οδηγηθούν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

«Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω. Δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια με δίνουν για τον γιο μου, από 18 χρονών αιμοδότης είναι. Όλοι έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος.

«Δεν είχε προβλήματα ο γιος μου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα. Δεν είπε τίποτα κακό για την αδελφή του.», πρόσθεσε ο πατέρας των δύο αδελφών.

