Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – Δήλωσε θολωμένος

«Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο», υποστήριξε ο δικηγόρος του δράστη

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – Δήλωσε θολωμένος
Προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Στον άνδρα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, Παύλος Καρκάλης, «πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο».

«Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε»

Ο δράστης προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη γυναίκα, χρησιμοποιώντας μία σακούλα και στη συνέχεια κάλεσε την Άμεση Δράση. Ο 50χρονος φέρεται να είπε στο τηλέφωνο: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε».

Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει και την ύπαρξη ιδιόχειρων σημειωμάτων που φέρεται να είχε αφήσει ο δράστης στην είσοδο της πολυκατοικίας, με τα οποία ζητούσε από τους ενοίκους να φροντίζουν την αδελφή του, τονίζοντας ότι βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση. Αυτή η παράδοξη συμπεριφορά, σε συνδυασμό με την αποτρόπαια πράξη, δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας.

«Την έβλεπα από το νοσοκομείο και έλεγε τα καλύτερα για εκείνον», λέει φίλη της άτυχης γυναίκας

Σοκαρισμένη δηλώνει στενή φίλη της άτυχης γυναίκας και του δράστη από το άγριο έγκλημα. «Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια και δύο – τρεις φίλες της, που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε στο MEGA.

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που είναι εκεί δίπλα της», αποκάλυψε ακόμη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», ολοκλήρωσε.

