Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

Ο 50χρονος τηλεφώνησε στους αστυνομικούς αμέσως μετά τη δολοφονία της αδερφής του 

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 50χρονος δολοφόνησε την 65χρονη αδερφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να έπνιξε με σακούλα την αδερφή του και στη συνέχεια να τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

16:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό

16:17ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΕ Ελλάδας - Τουρκίας: Ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» στην Κωνσταντινούπολη

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

15:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση δέντρου στην Αθήνα: «Υπήρξε κι άλλο συμβάν πριν από 3 εβδομάδες» – Τι απαντά ο Δήμος

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Χαμάς σε Νετανιάχου με «φωτογραφία αποχαιρετισμού» των αιχμαλώτων

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συνέβαινε στο ανθρώπινο σώμα από μία πυρηνική έκρηξη – Τρομακτική προσομοίωση

15:12LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι απάντησε στις φήμες για 100.000 ευρώ και το πάρτι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ

15:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Ανεβάζει την παραγωγή των iPhone 17 λόγω μεγάλης ζήτησης

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγρότες προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης – Δείτε βίντεο

14:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

12:54LIFESTYLE

GNTM: Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλανε τους κριτές

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

14:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση δέντρου στην Αθήνα: «Υπήρξε κι άλλο συμβάν πριν από 3 εβδομάδες» – Τι απαντά ο Δήμος

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πολυτελές ΙΧ που έτρεχε με 291 χιλιόμετρα στη Συγγρού – Στο «κάδρο» αστυνομικός

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Φωτογραφίες ντοκουμέντα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγρότες προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης – Δείτε βίντεο

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συνέβαινε στο ανθρώπινο σώμα από μία πυρηνική έκρηξη – Τρομακτική προσομοίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ