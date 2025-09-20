Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης
Ο 50χρονος τηλεφώνησε στους αστυνομικούς αμέσως μετά τη δολοφονία της αδερφής του
Ένας 50χρονος δολοφόνησε την 65χρονη αδερφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να έπνιξε με σακούλα την αδερφή του και στη συνέχεια να τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη.
