Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 50χρονος άνδρας κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 59χρονη αδελφή του. Το φρικτό έγκλημα, που έχει σοκάρει τους κατοίκους της περιοχής Χαριλάου, σημειώθηκε στην οδό Αλεξανδρείας, λίγο μετά τις 15:00.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη γυναίκα, χρησιμοποιώντας μια σακούλα και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 50χρονος φέρεται να είπε στο τηλέφωνο: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα βρήκαν τη γυναίκα νεκρή και προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η άτυχη γυναίκα είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, όπου νοσηλευόταν για 12 ημέρες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι γείτονες δήλωσαν ότι δεν είχαν ακούσει κάποιον διαπληκτισμό ή φωνές, παρά μόνο μία κραυγή γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία εξετάζει και την ύπαρξη ιδιόχειρων σημειωμάτων που φέρεται να είχε αφήσει ο δράστης στην είσοδο της πολυκατοικίας, με τα οποία ζητούσε από τους ενοίκους να φροντίζουν την αδελφή του, τονίζοντας ότι βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση. Αυτή η παράδοξη συμπεριφορά, σε συνδυασμό με την αποτρόπαια πράξη, δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας.

Ο 50χρονος αναμένεται να περάσει αύριο την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκαλύψει τι τον οδήγησε στο αποτρόπαιο έγκλημα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν ο δράστης και το θύμα διέμεναν μόνιμα μαζί.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.



Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.



Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.