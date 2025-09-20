Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας - Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας που σόκαρε τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος, χρησιμοποίησε τη σακούλα ως σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της το πρωί του Σαββάτου (20/9), έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, αφού είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

