Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οδηγούσε το βουλευτικό της αυτοκίνητο και κάποια στιγμή για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχό του
Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου κοντά στο Λαύριο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία, τα ξημερώματα του Σαββάτου μόνη της το βουλευτικό της αυτοκίνητο και κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός τρόμου.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί και κάλεσε σε βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί για να δουν τι συνέβη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια πήγε σπίτι της και δεν χρειάστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο.
