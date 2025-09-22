Χειροπέδες σε 44χρονο φυγόποινη με καταδίκη 44 ετών για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Συνελήφθη, το πρωί της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου μετά από πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 44χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 44 ετών και χρηματική ποινή 145.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 44χρονος το 2016 από κοινού με συνεργούς, επιβίβασαν σε τρία οχήματα 28 μετανάστες, εκ των οποίων 16 ανήλικους, από τη Θεσσαλονίκη έως τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομη έξοδο από τη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

