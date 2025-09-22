Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

Στοχευμένες δράσεις και τροχονομικοί έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη της οδήγησης

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού
Με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα έτρεχε οδηγός αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού κατά τη διάρκεια ελέγχων της τροχαίας, το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Ο εν λόγω οδηγός ήταν ένας από τους συνολικά 101 που εντοπίστηκαν να έχουν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, εκτός από τους 101 οδηγούς που εντοπίστηκαν να έχουν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, εντοπίστηκαν άλλοι 95 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ εκ των οποίων οι 4 συνελήφθησαν καθώς η ένδειξη στο αίμα τους ήταν άνω του 0.60 mg/l.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

