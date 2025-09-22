Συνελήφθη αλλοδαπός στου Ρέντη: Παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια

Συνελήφθη 18χρονος στου Ρέντη γιατί παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η 11χρονη βρισκόταν σε καφετέρια στου Ρέντη, όταν ο 18χρονος σερβιτόρος άρχισε να της κάνει άσεμνες χειρονομίες και να της επιδεικνύει επίμαχα σημεία του σώματός του.

Τότε, το κορίτσι έτρεξε στους γονείς του που βρίσκονταν έξω από την καφετέρια και τους είπε τι είχε συμβεί. Ο πατέρας της 11χρονης μάλιστα ακινητοποίησε τον σερβιτόρο και κάλεσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.