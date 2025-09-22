Οπαδική επίθεση στα Εξάρχεια – Τραυματίστηκε τουρίστας
Οι δράστες τραυμάτισαν τον τουρίστα στο κεφάλι αφαιρώντας τη μπλούζα που φορούσε
Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε τουρίστα στα Εξάρχεια με προφανές οπαδικό κίνητρο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και τη μύτη και αφαιρώντας του τη μπλούζα που φορούσε.
Άμεσα στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.
Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
