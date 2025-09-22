Ηλιούπολη: Απείλησαν περίπτερα με όπλο και κατσαβίδι - Του πήραν 200 ευρώ και έγιναν «καπνός»
Ληστεία υπό την απειλή όπλου και κατσαβιδιού πραγματοποίησαν δύο άγνωστοι, ντυμένοι με σκούρα ρούχα και φορώντας full face
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Λεωφόρο Κυπρίων Ηρώων στην Ηλιούπολη, όταν δύο άγνωστοι, ντυμένοι με σκούρα ρούχα και φορώντας full face, πλησίασαν περιπτερά και με την απειλή κατσαβιδιού και όπλου άρπαξαν 200 ευρώ από το ταμείο.
Οι δράστες κινήθηκαν με ταχύτητα και φάνηκαν να ξέρουν την περιοχή. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος ο ένας από αυτούς είχε χαρακτηριστικά γαλανά μάτια. Αμέσως μετά τη ληστεία, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους τον ιδιοκτήτη σοκαρισμένο, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
