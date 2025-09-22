Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δύσκολη ημέρα από νωρίς σήμερα για του οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο Αττικής καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε πολλές από τις κεντρικές οδικές αρτηριες του δικτύου.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε πολλές από τις μεγάλες λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττιής το πρωί της Δευτέρας κίνηση καταγράφεται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) ΑΠΌ ΧΑΙΔΑΡΙ ΕΩΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΕΙΑ

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) ΑΠΌ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΥΨΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βεΐκου

Λ. Καποδιστρίου

Λ. Βουλιαγμένης ΥΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας, Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

