Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
Πευκών και Ελαίων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αβύδου και Γάζης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
Λεσ. και Αρτέμιδος
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Γκαζώνει» το ΠΑΣΟΚ με νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακρίβεια: «Ασφυξία» από τις τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος