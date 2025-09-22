Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/9/2025 6:30:00 πμ

22/9/2025 2:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΕΛΦΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΘΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ

408

Κατασκευές

22/9/2025 7:30:00 πμ

22/9/2025 4:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΩΝ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΠΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΦΕΝΕΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΝΕΟΥ απο κάθετο: ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΦΕΝΕΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

1130

Κατασκευές

22/9/2025 7:30:00 πμ

22/9/2025 4:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΦΕΝΕΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

1130

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 19 - 21 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1135

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1010

Λειτουργία

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠ. - ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ - ΣΕΡΦΙΩΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΠΑΡΟΔΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑ

1448

Λειτουργία

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 12:00:00 μμ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.

707

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ 80 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1009

Λειτουργία

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ 80 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1009

Λειτουργία

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1011

Λειτουργία

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΛΛΕΤΗ απο κάθετο: ΛΕΚΚΑ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΒΙΤΑΛΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

998

Λειτουργία

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

406

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΙΑΣΩΝΟΣ

407

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΝΟ 12 - 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1136

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 3:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

405

Κατασκευές

22/9/2025 8:00:00 πμ

22/9/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ, Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ.

710

Κατασκευές

22/9/2025 9:00:00 πμ

22/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1133

Κατασκευές

22/9/2025 9:00:00 πμ

22/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΙΣΙΟΔΑΚΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ, ΜΙΘΡΙΔΑΤΟΥ, ΚΑΝΤΟΥΝΗ.

706

Κατασκευές

22/9/2025 10:00:00 πμ

22/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 42 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 42 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1137

Κατασκευές

22/9/2025 10:00:00 πμ

22/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 40 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 40 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 38 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1138

Κατασκευές

22/9/2025 10:00:00 πμ

22/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 54 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1131

Κατασκευές

22/9/2025 11:00:00 πμ

22/9/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

1134

Κατασκευές

22/9/2025 11:00:00 πμ

22/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ, ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ.

705

Κατασκευές

22/9/2025 12:00:00 μμ

22/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 12 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 8 - 10 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1132

Κατασκευές

22/9/2025 12:00:00 μμ

22/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ, ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ.

708

Κατασκευές

22/9/2025 12:00:00 μμ

22/9/2025 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΠΑΣΤΙΩΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ

999

Λειτουργία

22/9/2025 1:00:00 μμ

22/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΚΤΙΝΟΥ 1 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

1008

Λειτουργία

22/9/2025 2:00:00 μμ

22/9/2025 4:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ.

709

Κατασκευές

