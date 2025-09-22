Ανατροπή αυτοκινήτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός αυτοκινήτου

Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που διακομίσθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε δάπεδο.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο έκανε πολλές σβούρες μέχρι να σταματήσει σε ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σημείο αστυνομικοί και έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.