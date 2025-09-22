Παγκράτι: Γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. ο 34χρονος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από πυροβολισμούς

Γνωστός στις Αρχές για υπόθεση οπαδικής βίας είναι ο 34χρονος που πυροβόλησε άγνωστος σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου.

Ο 34χρονος είχε κατηγορηθεί για υπόθεση οπαδικής βίας και για σωματικές βλάβες, απείθεια και αντίσταση κατά της Αρχής.

Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν τελικά η επίθεση στον 34χρονο έχει οπαδικό υπόβαθρο και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στον δράστη.

Ο 34χρονος, που δεν πρόλαβε να κρυφτεί, δέχθηκε τους πυροβολισμούς στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Ο δράστης τον είδε, το θύμα είχε μπει στην πολυκατοικία όμως δεν πρόλαβε να κλείσει την εξώπορτα. Μάλιστα, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο ΣΚΑΪ, ο δράστης κλώτσησε την εξώπορτα για να μην του ξεφύγει ο 34χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.