Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Εντοπίστηκε τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας–Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Παγκράτι, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε μισώ ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν κάτοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην είσοδο πολυκατοικίας έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο στη μέση και στα πλευρά από πυροβόλο όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τόσο την ταυτότητά του όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.