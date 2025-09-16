Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
Τι κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι της Τρίτης έπειτα από τηλεφώνημα εργαζομένων του ΚΕΦΟΔΕ, που ανήκει στην ΑΑΔΕ, ότι νωρίς το πρωί άκουσαν πυροβολισμούς προς το γυάλινο κτήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν και ερευνούν το χώρο, αλλά για κάποια ώρα οι εργαζόμενοι βγήκαν εκτός χώρου των γραφείων του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) στον Ταύρο.
Το ένα σημάδι είναι στην πλευρά της οδού Σμύρνης στο ύψος του πρώτου ορόφου και το άλλο από την πλευρά του πάρκου στο ισόγειο. Οι τρύπες αποδίδονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών της περιοχής.
