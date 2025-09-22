Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή
Ο ανήλικος οδηγός προσέκρουσε σε όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθειά του να διαφύγει
Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη ένας ανήλικος τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 17χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία. Ο ανήλικος οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ωστόσο λίγο πριν την ακινητοποίηση και τελικά την σύλληψη του, προσέκρουσε σε αστυνομικό όχημα προκαλώντας φθορές.
Στην κατοχή του 17χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κλειδιά (πασπαρτού) από διάφορα δίκυκλα.
