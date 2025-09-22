Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
Η 29χρονη μητέρα κατηγορείται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο
Μία 29χρονη συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι άφησε εντός του σπιτιού της, μόνα τους και χωρίς επίβλεψη, τα τρία ανήλικα παιδιά της.
Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία που κινητοποίησε την αστυνομία.
Σε βάρος της 29χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.
Κατά πληροφορίες, και τα τρία ανήλικα είναι κάτω των 10 ετών.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
