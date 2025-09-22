Αιματηρή επίθεση στον Άγιο Παντελεήμονα:Του έσπασαν τα δόντια για να τον ληστέψουν

Η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα επί της οδού Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας

Σοκ προκαλεί η επίθεση που δέχθηκε αλλοδαπός στη συμβολή των οδών Ρόδου και Ιωνίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα τον προσέγγισαν πεζή, τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν βάναυσα. Του έριχναν γροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων και το σπάσιμο δύο δοντιών.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την ακινησία του θύματος, του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα και τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, αρνήθηκε να μεταβεί σε εφημερεύον νοσοκομείο.



