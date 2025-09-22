Αιματηρή επίθεση στον Άγιο Παντελεήμονα:Του έσπασαν τα δόντια για να τον ληστέψουν

Το θύμα, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, αρνήθηκε να μεταβεί σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Κατερίνα Ρίστα

Αιματηρή επίθεση στον Άγιο Παντελεήμονα:Του έσπασαν τα δόντια για να τον ληστέψουν

Η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα επί της οδού Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας 

Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ προκαλεί η επίθεση που δέχθηκε αλλοδαπός στη συμβολή των οδών Ρόδου και Ιωνίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα τον προσέγγισαν πεζή, τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν βάναυσα. Του έριχναν γροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων και το σπάσιμο δύο δοντιών.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την ακινησία του θύματος, του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα και τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, αρνήθηκε να μεταβεί σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επαναπατρίζονται 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Γαλάτσι: «Με έργα ουσίας και όχι υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

10:57ΕΘΝΙΚΑ

Νέα NAVTEX της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά σήμερα στο Αιγαίο

10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξεκίνησε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 700.000 αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ στην Ελλάδα

10:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό του διπλού σκιφ

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

10:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ - Λυπάμαι, Έρικα»

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ