Συνάντηση Θάνου Πλεύρη με τον Πρέσβη των Φιλιππίνων στην Αθήνα

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρέσβη των Φιλιππίνων στην Αθήνα, κ. Giovanni E. Palec.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η προώθηση και ολοκλήρωση μίας διμερούς συμφωνίας για τη νόμιμη μετανάστευση, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εξήρε το επίπεδο των οικονομικών μεταναστών από τις Φιλιππίνες, τονίζοντας την εργατικότητα, την αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητα που επιδεικνύουν στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας.

Παράλληλα οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν να συνεχιστεί η στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Διαβάστε επίσης