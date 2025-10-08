Κεφαλογιάννης: 1.070 προσλήψεις τη νέα χρονιά στην Πυροσβεστική

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, έθεσε στην κορυφή της ατζέντας την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κεφαλογιάννης: 1.070 προσλήψεις τη νέα χρονιά στην Πυροσβεστική
Με αιχμή την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη θεσμική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανακοίνωσε 1.070 νέες προσλήψεις στο Σώμα.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέδειξε την εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών, τη βελτίωση των όρων εργασίας τους και τον ευρωπαϊκό απολογισμό μιας ιδιαίτερα δύσκολης αντιπυρικής χρονιάς, κατά την οποία η Ελλάδα βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο καταστροφών της ΕΕ.

«Ήδη για την νέα χρονιά έχουμε 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική». Με αυτό το σαφές μήνυμα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, έθεσε στην κορυφή της ατζέντας την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Υπενθύμισε ότι «τη φετινή χρονιά επιχειρήσαμε με τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό πυροσβεστών, είτε μιλάμε για μόνιμους, είτε για εποχικούς, 18.000 προσωπικό», ενώ για τη θεσμική θωράκιση των εποχικών διευκρίνισε: «Προσέξτε, μιλάμε για τους εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι φέτος, για πρώτη φορά, από εξάμηνοι έγιναν οκτάμηνοι για πέντε χρόνια, δηλαδή η σύμβασή τους είναι για την επόμενη 5ετία οκτάμηνο». Παράλληλα, για την αξιοποίηση της εμπειρίας τους στις διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων, σημείωσε: «Οι εποχικοί στις προσλήψεις αυτές, είτε μιλάμε για την ΕΜΟΔΕ, δηλαδή όταν θα είναι για τους δασοπυροσβέστες, είτε είναι για τους ΠΕΘ δηλαδή που είναι οι πυροσβέστες επί θητεία, έχουνε αυξημένη μοριοδότηση ακριβώς γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε την εμπειρία τους να μπουν στο Σώμα». Και πρόσθεσε για τη σύνθεση της ΕΜΟΔΕ: «Ακριβώς, για μόνιμους και μπορώ να σας πω ότι για παράδειγμα η ΕΜΟΔΕ το 90% προέρχεται από τους εποχικούς».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός τοποθέτησε την αντιπυρική περίοδο και τον φετινό απολογισμό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναδεικνύοντας συγκριτικά στοιχεία και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες. «Φέτος στην Ευρώπη είχαμε καταστροφές από τις πυρκαγιές τριπλάσιες του μέσου όρου της 20ετίας. 10 εκατομμύρια στρέμματα έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων.» Παρά τα ακραία δεδομένα, υπογράμμισε ότι η «Ελλάδα αυτή τη στιγμή μαζί με την Κροατία είναι οι μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες είναι κάτω του μέσου όρου της εικοσαετίας. Άρα αυτό δείχνει ότι συγκριτικά, με βάση ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, τα πήγαμε πολύ καλύτερα, από ότι τα πήγαν άλλες χώρες».

Ο κ. Κεφαλογιάννης επεσήμανε, ακόμη, ότι η αντιπυρική περίοδος παραμένει ενεργή και απαιτεί επιφυλακή μέχρι την ολοκλήρωσή της: «Τυπικά είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου και καλό είναι ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μας έχει δώσει τα προηγούμενα χρόνια περιστατικά πυρκαγιών και αυτός ο μήνας. Επομένως θέλουμε τη μέγιστη προσοχή μέχρι τέλος».

Κλείνοντας, ο Υπουργός περιέγραψε τον σχεδιασμό προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο, με αιχμή τον συντονισμό με την αυτοδιοίκηση και τη σαφήνεια αρμοδιοτήτων. «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει ένα συντονιστικό με όλες τις Περιφέρειες, διαδικτυακά επί της αρχής και δώσαμε τις ξεκάθαρες οδηγίες και που πρέπει να δώσουμε βάση, είτε αφορά το θέμα των συμβάσεων, για παράδειγμα το να έχουν το αλάτι όλες οι Περιφέρειες, να έχουν τις συμβάσεις έργου με τα μηχανήματα, να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες όταν θα ξεσπάει το φαινόμενο». Όπως εξήγησε, η διαδικασία θα επεκταθεί πανελλαδικά: «Χθες είχα την ευκαιρία να πάω και στη Λαμία, να γίνει και το συντονιστικό επί τούτου για τη Στερεά Ελλάδα και μέχρι τέλος του μήνα θα γίνεται αυτό σε όλες τις γωνιές της χώρας, σε όλες τις Περιφέρειες. Και εγώ και ο Υφυπουργός θα διατρέξουμε όλη τη χώρα».

